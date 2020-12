Ludwigshafen – Lagercontainer aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 24.12., 18:00 Uhr bis zu m 28.12.2020, 06:00 Uhr brachen Unbekannte einen Lagercontainer auf. Der Container war auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Rathauscenter aufgestellt und diente einem Supermarkt als Lager. Aus dem Container wurden Kartons mit Feuerwerk entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Rathauscenters beobachtet?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail