Hockenheim – Wildschweine auf A 6 verursachen mehrere Verkehrsunfälle – A 6 zwischen Dreieck Hockenheim und Walldorfer Kreuz in beide Richtungen voll gesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kath. Stadtdekanat Mannheim) – „Nie ist die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht, so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise“, dieser Meinung ist man nicht nur beim Kindermissionswerk in Aachen und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Sie koordinieren die Sternsinger-Aktion bundesweit. Auch in den Mannheimer Kirchengemeinden ... Mehr lesen »