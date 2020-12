Hirschberg-Leutershausen – Unbekannte Farbschmierer – Polizei sucht Zeugen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des 29.12.2020, gegen 06:40 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raub auf den EDEKA-Markt in der Alzeyer Straße in Worms. Ein bislang unbekannter Täter betrat vor Ladenöffnung das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer bisher noch nicht genauer benannten Pistole Geld von einer Angestellten. Nachdem diese kein Geld an den Täter ... Mehr lesen »