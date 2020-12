Heidelberg – Fahrradkurier liefert ab 11. Januar Personalausweise und Reisepässe nach Hause

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bietet ab Montag, 11. Januar 2021, einen neuen, kundenfreundlichen Service an. Wer einen Personalausweis oder Reisepass beantragt, kann sich auf Wunsch sein fertiges Dokument für 4,60 Euro zusätzlich per Fahrradkurier nach Hause liefern lassen. In dringenden Fällen ist eine Zustellung innerhalb von 24 Stunden für zehn Euro zusätzlich möglich.

Bislang mussten Antragstellende ein zweites Mal das Bürger- und Ordnungsamt aufsuchen, um das von der Bundesdruckerei erstellte Dokument in Empfang zu nehmen. Wer dies umgehen möchte, kann künftig den neuen Service nutzen. Die Vollmacht für den Fahrradkurier macht es möglich, das Dokument direkt nach Hause zu liefern – per Übergabe an einen erwachsenen Haushaltsangehörenden gegen Unterschrift oder per Einwurf in den Briefkasten. Der Fahrradkurier dokumentiert die Zustellung für das Bürger- und Ordnungsamt. Durch das neue Serviceangebot entfällt der erneute Gang zum Bürger- und Ordnungsamt und zugleich wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.