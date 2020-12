Heidelberg – Die Müllabfuhr holt im Januar 2021 die Weihnachtsbäume ab! Weihnachtsbaumsammlung der Vereine entfällt aufgrund der Corona-Beschränkungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Januar 2021 sammelt ausschließlich die Müllabfuhr der Stadt Heidelberg die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können – wie sonst in einigen Stadtteilen üblich – nicht örtliche Jugendvereine und die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr die Bäume abholen. Nach der aktuellen Corona-Verordnung sind alle Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nicht erlaubt. Deshalb sammelt nun auch in Kirchheim, Pfaffengrund, Schlierbach, Wieblingen und Ziegelhausen die städtische Müllabfuhr die Bäume ein. In diesen Stadtteilen wird die Abholung durch die Müllabfuhr bis Freitag, 22. Januar 2021, erfolgen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Christbäume bis zum Abholtermin auf dem eigenen Grundstück zwischenzulagern. Start der Sammelaktion in Heidelberg ist am Donnerstag, 7. Januar 2021.

Lametta und Weihnachtsschmuck bitte restlos entfernen

Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen bereitstehen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind. Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein. Die Straßensammlung findet nur zu den unten genannten Terminen statt.

Termine in den Stadtteilen

Altstadt: Dienstag, 12. Januar 2021

Bahnstadt: Freitag, 8. Januar 2021. Die Bäume müssen aus den Stichstraßen gebracht und zur Promenade an den Langen Anger gelegt werden.

Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Donnerstag, 7. Januar 2021

Boxberg, Emmertsgrund: Samstag, 9. Januar 2021

Handschuhsheim: Mittwoch, 13. Januar 2021

Kirchheim: Montag, 18. Januar 2021

Neuenheim: Donnerstag, 14. Januar 2021

Pfaffengrund: Mittwoch, 20. Januar 2021

Rohrbach (einschließlich den Straßen im Höllenstein): Freitag, 15. Januar 2021

Schlierbach: Freitag, 22. Januar 2021

Südstadt: Freitag, 15. Januar 2021

Weststadt: Montag, 11. Januar 2021

Wieblingen: Dienstag, 19. Januar 2021

Ziegelhausen: Donnerstag, 21. Januar 2021

Presseinformation der Stadt Heidelberg