Meckesheim – Fenster eines Firmengebäudes eingeworfen und im Inneren mit Feuerlöscher gesprüht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Sonntag, den 20.12.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, den 26.12.2020, 14:30 Uhr warf in der Eschelbronner Straße ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein eine Fensterscheiber auf der Rückseite eines Firmengebäudes ein und gelangte so ins Innere. Hier nahm dieser einen Feuerlöscher von der Wand und versprühte diesen in den Räumlichkeiten. Ob der Täter etwas entwendet hat ist derzeit noch nicht geklärt. Der Hintergrund der Tat ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

