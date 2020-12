Mannheim – „Von guten Mächten wunderbar geborgen“: Evangelische und Katholische Kirche: Ökumenischer TV-Gottesdienst zum Jahreswechsel aus der Magdalenen-Kapelle, Straßenheim

Mannheim/Mertopolregion Rhein-Neckar(red/ak )- Gottesdienst aus Mannheim feiern, ohne in die Kirche zu gehen. Das ermöglichen die Evangelische und die Katholische Kirche der Quadratestadt auch zum Jahreswechsel mit einem Fernsehgottesdienst ausgestrahlt durch das Rhein-Neckar-Fernsehen. Am Donnerstag, 31. Dezember, 20.30 Uhr lassen die Dekane Ralph Hartmann und Karl Jung das Jahr 2020 in einem gemeinsam gestalteten Gottesdienst unter dem Titel „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ aus der Magdalenen-Kapelle in Straßenheim ausklingen.Die Dekane haben sich für diesen letzten Gottesdienst des Jahres ganz bewusst für die kleine Kapelle entschieden. Sie passe in ihrer Bescheidenheit zu diesem endenden Jahr, sind sich Jung und Hartmann einig. Außerdem gilt sie als eines der ältesten sakralen Bauwerke auf Mannheimer Gemarkung, das durch seine wechselvolle von beiden Konfessionen geprägte Geschichte eine starke ökumenische Dimension birgt. Das 24h-Programm von RNF ist wie folgt frei empfangbar: in allen Kabelnetzen der Metropolregion Rhein-Neckar, bundesweit über das IPTV-Angebot der Telekom “Magenta Zuhause” und Satellit Astra via Kanal Aristo TV. Der RNF-Livestream ist wie folgt frei erreichbar im Web über http://www.rnf.de , auf allen Smartphones und Tablets (RNF App), in TV-Sticks und Boxen von Apple TV und Amazon FireTV, auf Smart TV´s (RNF App) und über Google Chrome Cast. Alle Sendungen sind auch in der RNF-Mediathek abrufbar unter https://www.rnf.de/gottesdienst/

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail