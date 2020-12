Ludwigshafen – Unfall auf der B9

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Sonntag, den 20.12.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, den 26.12.2020, 14:30 Uhr warf in der Eschelbronner Straße ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein eine Fensterscheiber auf der Rückseite eines Firmengebäudes ein und gelangte so ins Innere. Hier nahm dieser einen Feuerlöscher von der Wand und versprühte diesen in den Räumlichkeiten. ... Mehr lesen »