Ludwigshafen – Einbrüche und Versuchte Einbrüche in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

In Wohnung eingebrochen

Zwischen dem 18.12.2020, 20 Uhr, und dem 22.12.2020, 13 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Eckermannstraße. Es wurde Bargeld gestohlen. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsversuch in Imbiss

Ein Unbekannter versuchte in der Industriestraße am 25.12.2020, gegen 00:50 Uhr in eine Imbissbude einzubrechen. Hierzu machte er sich an mehreren Vorhängeschlössern zu schaffen. Es gelang dem Täter nicht in den Imbiss einzudringen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.