Landau – Gelbe Säcke fürs ganze Jahr – Kunststoffbeutel kommen in alle Haushalte ohne gelbe Tonne – Verteilung bis Mitte Januar

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 4. Januar 2021, teilt die SUEZ Süd GmbH den Jahresvorrat an gelben Säcken an alle Landauer Haushalte aus. Darüber informiert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Dieser hatte sich auch für eine stärkere Qualität der Sammelsäcke eingesetzt, die jetzt überall zur Verfügung steht. Wer bis zum 17. Januar 2021 keine gelben Säcke erhalten hat, kann diese unter der Service-Nummer 07272 7005-35 reklamieren.

Allerdings bittet der EWL zu beachten, dass in Gebieten mit gelber Tonne keine Säcke mehr kommen und der Verpackungsabfall ausschließlich über die Tonne mit dem gelben Deckel eingesammelt wird.

Wer sammelt was?

In Landau erfolgt die Abfallabholung in Arbeitsteilung: Leichtverpackungen und Glas fallen in Deutschland in den Verantwortungsbereich der dualen Systeme, die Dienstleister beauftragen.

Erstere gehören in den gelben Sack sowie die gelbe Tonne und werden von der SUEZ Süd GmbH alle zwei Wochen abgeholt. Die Entsorgung von Altpapier, Bio- und Restabfall verantwortet der EWL. Dafür stellt das städtische Unternehmen Tonnen zur Verfügung und sorgt für deren Leerung sowie die sachgemäße Verwertung des Inhaltes. Da der Entsorgungsprozess vielschichtig und zudem arbeitsteilig organisiert ist, koordiniert der EWL zudem auch die Kommunikation in Richtung der Bürgerinnen und Bürger.