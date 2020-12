Heidelberg – Müllabfuhr: Termine rund um den Jahreswechsel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Neujahr und aufgrund des Feiertages „Heilige Drei Könige“ 2021 verschieben sich bis in die zweite Januarwoche 2021 die Abholtermine der Müllabfuhr. Die Verschiebungen betreffen immer die Restmüll-, Bioabfall- und Papierbehälter, die Gelben Säcke/Gelben Tonnen sowie die Papierbündelsammlung, Glas- und Speisereste-Entsorgung für Gewerbe.

Neujahr (Freitag, 1. Januar) und Feiertag „Heilige Drei Könige“ (Mittwoch, 6. Januar 2021)

Von Freitag, 1. Januar, bis Samstag, 16. Januar 2021, verschieben sich die Termine der Müllabfuhr

von Freitag, 1. Januar, auf Montag, 4. Januar,

von Montag, 4. Januar, auf Dienstag, 5. Januar,

von Dienstag, 5. Januar, auf Donnerstag, 7. Januar,

von Mittwoch, 6. Januar, auf Freitag, 8. Januar,

von Donnerstag, 7. Januar, auf Samstag, 9. Januar, und

von Freitag, 8. Januar, auf Montag, 11. Januar 2021.

In der zweiten Woche des neuen Jahres verschieben sich die Termine der Müllabfuhr

von Montag, 11. Januar, auf Dienstag, 12. Januar,

von Dienstag, 12. Januar, auf Mittwoch, 13. Januar,

von Mittwoch, 13. Januar, auf Donnerstag, 14. Januar,

von Donnerstag, 14. Januar, auf Freitag, 15. Januar, und

von Freitag, 15. Januar, auf Samstag, 16. Januar 2021.

Recyclinghöfe: Schließung über Silvester

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Recyclinghöfe Kirchheim, Emmertsgrund, Handschuhsheim und Ziegelhausen noch bis einschließlich Samstag, 9. Januar 2021, geschlossen. Der Recyclinghof Wieblingen, Mittelgewannweg 2a, ist für die Anlieferung in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten nur mit Voranmeldung geöffnet. Die Termine für die Abgabe können unter der zentralen Telefonnummer 06221 58-29999 von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr vereinbart werden.

Entsorgungswochen bei Papiertonne und Gelbem Sack/Gelber Tonne wechseln 2021

Zum Jahreswechsel 2020/2021 gibt es zwei ungerade Kalenderwochen (53./1. KW) hintereinander. Damit der 14-tägliche Leerungsrhythmus beibehalten werden kann und damit über die Feiertage keine Engpässe in den Heidelberger Haushalten entstehen, wechseln in sämtlichen Stadtteilen ab 1. Januar 2021 die Entsorgungswochen bei den Gelben Säcken/Gelben Tonnen und bei den Papiertonnen. Behälter, die bislang in den geraden Kalenderwochen geleert wurden, werden ab Januar 2021 in den ungeraden Kalenderwochen geleert und umgekehrt.

Die Restmüll- und Bioabfalltonnen, die im 14-täglichen Rhythmus geleert werden, können bei Bedarf über den Jahreswechsel auch in der Zwischenwoche bereitgestellt werden. Weiterhin orientiert sich die Entsorgungswoche bei 14-täglicher Abfuhr der Restmüll- und Bioabfalltonnen an der Hausnummer. Abfallbehälter der Häuser mit geraden Hausnummern werden in den geraden Kalenderwochen geleert (G), der Häuser mit ungeraden Hausnummern in den ungeraden Kalenderwochen (U). Weitere Informationen zu den Terminen der Müllabfuhr gibt es unter www.heidelberg.de/abfallkalender.

Die Abfuhrtermine online anzeigen lassen

Wer die Abfuhrtermine in der eigenen Straße erfahren möchte, kann sich diese unter www.heidelberg.de/abfallkalender online anzeigen lassen. Nach Straßennamen und Hausnummern geordnet, sind die einzelnen Leerungs- und Abholtermine für die Restmüll-, Bioabfall- und Papiertonne, für den Gelben Sack/die Gelbe Tonne aufgelistet. Die individuelle Tabelle kann ausgedruckt werden. Die Termine für das Jahr 2021 sind ab Anfang Dezember dort zu finden. Der persönliche Abfuhrkalender kann auf Wunsch auch mit einer Erinnerungsfunktion und der Möglichkeit, einen Kalender auf den eigenen PC zu legen, ausgestattet werden.