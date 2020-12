Dirmstein – Zwei hochwertige Autos angezündet – Zeugen gesucht

Dirmstein / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am frühen Montagmorgen, 28.12.2020, gegen 02:25 Uhr wurden die Feuerwehren und Polizei Grünstadt zu zwei brennenden PKW nach Dirmstein in die Berliner Straße gerufen. Bei Ankunft standen der Mercedes und der Porsche in meterhohen Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren, die mit 45 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von mind. 150.000EUR. Nach ersten Ermittlungen am Brandort wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Fahrzeuge wurden zwecks Spurensicherung sichergestellt. Die Straße war bis Beendigung der Aufräumarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalpolizei Neustadt über die Rufnummer 06321/854-0.