Weinheim – Stille Nacht und ruhiger Heiligabend für die Freiwillige Feuerwehr

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar [RM] – Die Angehörigen konnten die Weihnachtstage recht ruhig bei Ihren Familien verbringen. Über die Weihnachtstage musste nur die Abteilung Rippenweier ausrücken. Am Sonntagmorgen musste dann noch ein Brandmeldealarm abgearbeitet werden.

Die Weinheimer Feuerwehr hatte einen ruhigen Heiligabend und eine „Stille Nacht“. Der erste und auch letzte Weihnachtseinsatz für die Feuerwehrangehörigen war dieses Jahr in Rippenweier. Gegen 14:30 Uhr wurde die Abteilung Rippenweier in die Steingrundstraße alarmiert. Dort war bereits der Rettungsdienst im Einsatz und forderte die Feuerwehr zur Unterstützung zur Tragehilfe an. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konnte der Rettungsdienst den Patienten nicht allein zum Rettungswagen transportieren. Daher rückte die Wehr an und unterstützte die patientengerechte sowie schonende Rettung aus dem 1. Obergeschoss des Hauses. Nach dem der Patient sicher in den Rettungswagen gebracht wurde, konnte er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst gefahren werden.

Am Sonntagmorgen wurden die Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt kurz nach 8 Uhr zum Neubau des Pilgerhauses in die Südliche Bergstraße gerufen. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich und konnten schnell Entwarnung geben. Nachdem die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt war, konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Foto: Robin Dietrich / Text: Ralf Mittelbach