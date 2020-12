Mutterstadt – Mit 2,54 Promille die Kontrolle über das Auto verloren

Mainz / Ludwigshafen Ministerpräsidentin Malu Dreyer/Gesundheitsministerin Sabine Bätzing Lichtenthäler: Corona-Impfstoff ausgeliefert – Hotline 08005758100 für Informationen rund ums Impfen. INSERATzieptnie.de „Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes ist angekommen. Die weiteren Vorbereitungen laufen planmäßig, so dass wir morgen die ersten Impfungen in Rheinland-Pfalz durchführen können. Wie werden auch an den Feiertagen durchimpfen, um so schnell wie möglich, ... Mehr lesen »