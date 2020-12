Mannheim – #Impfstart in Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 7936 – 7 weitere Todesfälle in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

1. Aktuelle Fallzahlen

2. Beginn der Impfung

3. Erster Impfling Mannheims

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 7936/ 7 weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 27.12.2020, 14 Uhr, 23 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7936.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70jähriger Mann, drei über 80jährige Männer und eine über 80jährige Frau starben in Mannheimer Kliniken. In Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstarben zwei über 80jährige Männer.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 135 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, nachdem der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang gelten in Mannheim 5775 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2026 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundh eitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

2. Beginn der Impfung



Heute begannen in Mannheim mit den „Mobilen Impfteams“ die Impfungen gegn das Coronavirus. Als erstes wurde eine Bewohnerin des Theodor- Fliedner- Haus geimpft. Oberbürgermeister Dr.Peter Kurz war zum Start der Impfteams auf dem Maimarkt ebenfalls vorort. Er zeigte sich sehr erfreut, dass es nun endlich losgehe. Dr.Peter Kurz: „Wir alle hoffen, dass die Pandemie mit den Impfungen enden wird. Dafür und für den Schutz der besonders zu schützenden Gruppen zählt jeder Tag. Ich bin deshalb sehr froh, dass es gelungen ist, in Mannheim mit einem eigenen Impfzentrum in der Größe eines zentralen Impfzentrums bereits heute und damit so früh wie möglich beginnen zu können.

Ich danke dem Leitungsteam und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Feuerwehr und allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie den Rettungsdiensten für den enormen Einsatz.“

Erster Bürgemeister Specht ergänzt:

„Sowohl die bauliche Errichtung des Impfzentrums, als auch die Installation sämtlicher notwendiger, insbesondere medizinischer Kräfte innerhalb kürzester Zeit war ein enormer Kraftakt. Eigens für das Impfzentrum haben wir innerhalb unserer Berufsfeuerwehr eine Besondere Aufbauorganisation mit eigener Organisationsverfügung installiert, die nun gemeinsam von einer medizinischen und einer Leitung der Feuerwehr ausgeführt wird. In Mannheim sind heute Morgen knapp 1000 Impfdosen eingetroffen. Damit werden wir uns zunächst auf die Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen konzentrieren. In den nächsten Tagen erwarten wir weitere Lieferungen.



Sobald dafür ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können im Impfzentrum über 1500 Impfungen pro Tag vorgenommen werden.

Ab 4.1. beginnen die Impfungen im SIZ Mannheim auf dem Maimarktsgelände. Hier sind in der ersten Phase nur Personen über 80 Jahre sowie Beschäftigte in der Altenpflege, ausgewählten Bereichen der Krankenhäuser und bei den Rettungsdiensten zur Impfung zugelassen. Die Berechtigung wird vor Ort überprüft.

Foto: Erste Impfung in Mannheim, es handelt sich um Frau Christa Maibaum. Sie ist auch Heimbeiratsvorsitzende im Theodor Fliedner Haus in Mannheim.

Titelbild: Impfstart in Mannheim

Quelle Stadt Mannheim Foto Stadt Mannheim/Thomas Tröster