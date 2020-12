Mannheim – Coronavirus: 8 weitere Todesfälle in Mannheim Stand 26.12.2020 – 14.00 Uhr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 7913/ 8 weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis gestern Nachmittag, 26.12.2020, 14 Uhr, 63 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7913.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute 8 weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre Mann und zwei über 80 alte Männer verstarben in Mannheimer Kliniken. Eine über 90 Jahre alte Frau, ein über 90 Jahre alter Mann, eine über 80 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 128 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, nachdem der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang gelten in Mannheim 5599 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2186 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

Quelle Stadt Mannheim