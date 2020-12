Mannheim – Adler Mannheim feiern gegen Straubing den zweiten Saisonsieg

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Woche nach dem Auftaktsieg (5:1) gegen die Nürnberger Ice Tigers haben die Adler Mannheim auch ihr zweites Saisonspiel gegen die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 3:0 Toren (0:0, 1:0, 2:0) gewonnen. Den Führungstreffer für die Adler erzielte David Wolf in der 28. Minute mit einem Nachschuss im zweiten Drittel in der SAP-Arena in Mannheim. Tommi Huhtala erhöhte dann im Schlussdrittel in der 49. Minute auf 2:0. Zwei Minuten (51.) später sorgte der Deutsch-Kanadier Jason Bast für den Treffer zum 3:0-Endstand. Die Mannheimer können sich bei Torwart Felix Brückmann bedanken, der ein überragendes Spiel machte.

Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hatte vor dem Saisonauftakt das Maximum von 800.000 Euro aus dem staatlichen Hilfsfonds wegen der Corona-Pandemie erhalten. Dies bestätigte Adler-Gesellschafter Daniel Hopp der Zeitung „Mannheimer Morgen“: Wir haben den Maximalbetrag erhalten, der Eishockey-Sport hängt stark von den Zuschauereinnahmen ab. Die Coronahilfen haben dazu beigetragen, dass die Saison mit knapp dreimonatiger Verspätung überhaupt erst losgehen konnte. Auch ohne den Gehaltsverzicht von den Spielern, Trainern, Management und allen Arena-Mitarbeitern wäre es nicht möglich gewesen.“

Das nächste DEL-Spiel bestreiten die Adler Mannheim dann im neuen Jahr erneut zu Hause und zwar am 2. Januar 2021 um 17.30 Uhr gegen Red Bull München. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick