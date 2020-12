Sandhausen – Sandhausen hat beim DFB-Pokalspiel in Wolfsburg keine Chance

Wolfsburg/Sandhausen. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hatte im DFB-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg keine Chance und ist mit einer 0:4-Niederlage aus dem Pokal ausgeschieden. Die Wolfsburger gingen in der 27. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Yannick Gerhardt in Führung. Bereits drei Minuten (30.) später erzielte Mittelstürmer Wout Weghorst per Kopfball das 2:0. In der 41. Minute erhöhte Joao Victor auf 3:0 zum Halbzeitstand. In der Nachspielzeit (90.+1) sorgte Weghorst mit seinem zweiten Treffer für den 4:0-Endstand. Die Sandhäuser können sich bei ihrem Torwart Rick Wulle bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen ist. Der SV Sandhausen hatte zuvor am 20. Dezember auch das Heimspiel in der 2. Liga gegen Holstein Kiel mit 0:2 verloren. In der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga ist der SV Sandhausen nach dem 13. Spieltag mit elf Punkten und 12:27 Toren auf den 16. Tabellenrang zurückgefallen. Weitere Informationen über den SV Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick

