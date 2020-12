Lorsch – Einbrecher erbeuten Schmuck

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Donnerstag (24.12.) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr haben Einbrecher die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße heimgesucht. Nachdem die Terrassentür des Anwesens dem kriminellen Vorgehen der Täter Stand hielt, brachen sie über ein Schlafzimmerfenster in die Räume ein.

Dort suchten die Täter nach Beute, wurden fündig, entwendeten Schmuck und traten die Flucht an. Die Kripo in Heppenheim ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060, mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail