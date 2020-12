Bensheim – Seniorenheim im Visier Krimineller

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATzieptnie.de Am 25.12.2020, gegen 18:42 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim, in der Leininger Straße, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte evakuiert werden. Das Feuer entwickelte sich in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Bad Dürkheim ... Mehr lesen »