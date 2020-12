Ludwigshafen – AWO Migrationsberatung Geschäftsstelle geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATzieptnie.de Am 24.12.2020 wurden im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr mehrere, auf dem Jacob-von-Lavale-Platz in Ludwigshafen geparkte Pkw beschädigt. Der unbekannte Täter zerstach hierbei die Reifen der Fahrzeuge. Hinweise hinsichtlich des Täters sowie weiterer beschädigter Fahrzeuge am genannten Tatort in der genannten Tatzeit können an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: ... Mehr lesen »