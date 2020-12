Ladenburg – Neujahrsempfang der Stadt Ladenburg entfällt

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg informiert, dass in diesem Jahr zum Jahreswechsel das Zünden von Pyrotechnik im öffentlichen Raum – also auf der Straße, Plätzen, Parks und ähnlichen Orten – untersagt ist. Für den Bereich der Altstadt galt dies zum Schutz der Fachwerkhäuser bereits in den letzten Jahren. Bürgermeister Stefan Schmutz appelliert ... Mehr lesen »