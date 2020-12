Speyer – Unfall zwischen Radfahrer und Pkw in der Steingasse – Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag gegen 10:00 Uhr kam es an der Einmündung Steingasse/Domplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel Corsa. Ein ca. 35-jähriger, 180cm großer Radfahrer mit schmaler Statur, Brille und kurzen Haaren stieß von der Innenstadt auf dem Fußweg fahrend mit seinem Mountainbike gegen die Fahrerseite des Pkw, der gerade in Richtung Dom abbiegen wollte. Der Radfahrer unverletzt blieb und man konnte vor Ort keine Unfallschäden feststellen. Deshalb unterblieb ein Personalienaustausch und man verzichtete einvernehmlich auf das Hinzuziehen der Polizei. Da die 57-jährige Opel-Fahrerin jedoch im Nachgang doch einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte, meldete sie den Unfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem unfallbeteiligten Radfahrer. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

