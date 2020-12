Schwetzingen – Auf dem Heimweg ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Montagabend wurde in Schwetzingen eine 72-jährige Frau von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Seniorin war gegen 18.30 Uhr in der Carl-Theodor-Straße zu Fuß in Richtung Gustav-Hummel-Straße unterwegs. An der Ecke zur Gustav-Hummel-Straße der 72-Jährigen die über die Schulter getragene Handtasche, in der sich neben einer braunen Ledergeldbörse auch das Mobiltelefon und der Schlüsselbund der Frau befanden, entrissen. Anschließend konnte die 72-Jährige zwei dunkel gekleidete Männer mit ihrer Handtasche in Richtung Bahnhof rennen sehen.

Das Opfer konnte die Männer wie folgt beschreiben:

– Ca. 20 bis 25 Jahre alt

– Dunkle Haare

– Trugen dunkle Jeans und dunkle Jacken

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.