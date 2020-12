Mannheim – Die Krankenfahrten Irmak sind neuer Business-Club Partner des SV Waldhof Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SV Waldhof Mannheim) – „Es ist uns eine Ehre, zukünftig als Business-Club Partner des SV Waldhof Mannheim auftreten zu können. Schon seitdem ich mich für Fußball interessiere, spielt der SV Waldhof eine große Rolle in meinem Leben. Gleiches gilt für meinen Sohn, mit dem ich nun die Spiele unseres SVW verfolgen werde. Da wir mit unseren Krankenfahrten zukünftig auch in Mannheim einen Standort planen, ergibt diese Partnerschaft, sehr viel Sinn für uns“, so Geschäftsführer Hasan Irmak.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Krankenfahrten Irmak einen neuen Partner in unserem Business-Club Netzwerk begrüßen dürfen. Es ist ein sehr gutes Zeichen für den Verein, dass auch in der jetzigen gesellschaftliche und vor allem wirtschaftlichen Lage, neue Partner gewonnen werden können. Wir freuen uns sehr, auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Hasan Irmak“, so SVW Geschäftsführer Markus Kompp.

Krankenfahrten Irmak ist ein Unternehmen für Krankenfahrten mit Sitz in Mühlacker. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, nicht gehfähige und kranke Personen, die keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, komfortabel und sicher zu befördern. Es wird eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und qualifizierten Krankenfahrten geboten. Alle Fahrten werden ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt. Besonderer Service, Komfort und persönliche Betreuung der Patienten während der Fahrt stehen dabei im Vordergrund.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail