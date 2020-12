Ludwigshafen – Zur Erinnerung: Erfolgreicher weihnachtlicher Flashmob der Musikschule und mrn-news.de in der Rheingalerie (Video)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar –

Eins der Dinge, die Corona nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass wir auch in diesem Jahr am 24. Dezember Heiligabend feiern, Corona bedingt aber etwas anders. Doch in der Krise steckt auch eine Gelegenheit. Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr ruhiger, besinnlicher und man kann sich auf das Wesentliche besinnen.

Hier noch mal ein Rückblick auf das Jahr 2014 Flashmob mit der Musikschule Ludwigshafen:

Einen weihnachtlich-musikalischen Flashmob organisierte die Musikschule Ludwigshafen und das Nachrichtenpoertal www.mrn-news.de am Samstag in der Rheingalerie.

Ab 11 Uhr sammelten sich die Teilnehmer in den Räumlichkeiten der Rheingalerie, bevor sie sich auf diverse Startorte verteilten. Mehrere Wochen hatten sich die Musikschüler auf ihren Flashmob-Auftritt vorbereitet und das Stück “Rudolph, the Red Nosed Reindeer” einstudiert.

Die Musikschüler diverser Altersklassen zogen dann ab 12 Uhr in sieben Gruppen musizierend durch die Hallen des Einkaufszentrums. Alle Gruppen sammelten sich anschliessend auf einer Bühne inmitten der Rheingalerie, um dort nochmals gemeinsam das Stück “Rudolph, the Red Nosed Reindeer” aufzuführen.

Der Flashmob war das abschliessende Highlight des Jubiläumsjahres der Musikschule, nachdem man ein für den 14. Dezember geplantes Weihnachtskonzert aufgrund von Terminschwierigkeiten leider absagen musste.

Angela Bauer von der Musikschule freute sich über die gelungene Aktion, bei der sich vorallem auch die teilnehmenden Kinder sehr engagierten.

Viele Besucher und Kunden blieben stehen, um die rund zehnminütige Flashmob-Aufführung zu verfolgen, darunter war auch Georg Kuthan, der sich vor kurzem auch bei einem Benefizkonzert der Musikschule für den neuen Bewegungsparcours in Ludwigshafen engagiert hatte.