Heidelberg – Neues Mitglied im Vorstand der SRH: Patrick Mombaur kehrt zum Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen zurück

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Holding) – Das Management-Team des Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmens SRH wird künftig von Patrick Mombaur verstärkt. Der 51-jährige Diplom-Ingenieur ist vom Aufsichtsrat der SRH Holding zum Vorstandsmitglied bestellt worden. Er kehrt zur SRH zurück und hat sein neues Amt zum 19. November 2020 angetreten. „Mit Patrick Mombaur gewinnen wir einen international erfahrenen Manager, der die SRH und unsere Märkte Bildung und Gesundheit durch seine frühere Tätigkeit für die SRH sehr gut kennt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn zurückgewinnen konnten“, sagte der Vorstandsvorsitzende der SRH, Prof. Dr. Christof Hettich.

Von 2015 bis 2019 war Patrick Mombaur Geschäftsführer der SRH IT Solutions GmbH und hat ab 2018 zusätzlich als Leiter Konzern Operations in der SRH Holding die Steuerung von Finanzen/Controlling und IT für die gesamte SRH übernommen. Im Vorstand der SRH Holding verantwortet er künftig die Themen Strategisches Personalmanagement, Bau- und Immobilienmanagement, Digitalisierung und IT. Er bringt wertvolle Kompetenzen aus den Bereichen IT und Personalarbeit ein, die bedeutend für den Weg der SRH in die Zukunft sind. Patrick Mombaur wechselt vom kanadischen Software-Unternehmen OpenText, in dem er Vice President Adoption & Learning Services war. „Es ist uns gelungen, Herrn Mombaur zu motivieren, aus einem attraktiven Land wie Kanada zurück nach Deutschland zu kommen. Aber die SRH hat ihn erneut überzeugt und das freut mich umso mehr“, sagte Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SRH Holding.

Vor seiner ersten Phase bei der SRH hatte Patrick Mombaur Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen inne, darunter als Leiter des weltweiten IT-Servicebereichs des Technologieunternehmens ptc, Vorsitzender der Geschäftsführung der E.ON Kundenservice GmbH und Chief Information Officer der E.ON Energie AG. Vor diesen unternehmerischen Verantwortungen war er fünf Jahre als Strategieberater für A.T. Kearney tätig. In dieser Zeit unterstützte er mittelständische und Dax-Unternehmen dabei, Unternehmensstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

