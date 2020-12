Dudenhofen – In Geräteschuppen des Radfahrvereins Dudenhofen eingebrochen

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Montag auf Dienstag wurde auf dem Vereinsgelände des Radfahrvereins Dudenhofen in der Iggelheimer Straße ein Geräteschuppen aufgebrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde aus diesem nichts entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Schaden dürfte bei ca. 100EUR liegen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Vereinsgeländes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

