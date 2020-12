Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis Stand: 22.12.2020

Rhein-Pfalz-Kreis/Ludwigshafen/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar.

Zum Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. Die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen sind auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einzusehen.

Insgesamt wurden uns (innerhalb des letzten Tages) am 22.12. 54 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gemeldet, davon können auf die Gemeinden zugordnet werden:



Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Anteil der Fallzahlen auch auf das Infektionsgeschehen in Alten- und Pflegeeinrichtungen in den Gemeinden zurückgeführt werden kann.

Ludwigshafen:

Alten- und Pflegeheim der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH, 3

Altenheim PRO VITA Haus Paulinenhof, 6

Evangelisches Alten- und Pflegeheim Gartenstadt, 8

St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus, 38

Rhein-Pfalz-Kreis:

Caritas Altenzentrum St. Bonifatius Schifferstadt, 1

Caritas Altenzentrum St. Bonifatius Limburgerhof 1

Frankenthal:

Förderverein für die Nachsorge und Rehabilitation psychisch Kranker e.V. Frankenthal, 1

Wir befinden uns in einer dynamischen Lage, daher können sich täglich Situationen und Zahlen dementsprechend verändern.

Wir bitten auf die Belange der Alten- und Pflegeeinrichtungen Rücksicht zu nehmen.

Weiterhin wurden uns leider auch 8 Todesfälle aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes genannt:

Ludwigshafen: 6

Frankenthal: 1

Speyer: 0

Rhein-Pfalz-Kreis: 1 (Lambsheim)

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis