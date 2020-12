Wald-Milchelsbach – Kostenloser Beratertag für Gründer und Gewerbetreibende

Waldmichelsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(Wirtschafts- und Tourismusförderung

Abtsteinach, Grasellenbach, Wald-Michelbach) – ZKÜ und Wirtschaftsförderung Bergstraße bieten Unterstützung Die Zukunftsoffensive Überwald GmbH weist auf den ersten im Jahr 2021 stattfindenden Beratertag am Mittwoch, 06. Januar

2021 hin, der in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße angeboten wird. Aufgrund der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen finden die Beratungen virtuell nach vorheriger Terminabsprache statt. Das kostenlose Angebot richtet sich an Existenzgründer und

Unternehmen und beinhaltet Informationen und Unterstützung bei Fragen zu Förderprogrammen, Businessplänen und Unternehmensnachfolge

sowie allgemeinen Aspekten der Unternehmensführung. Die Beratung erfolgt unabhängig, ergebnisneutral und kostenlos. Die beiden Wirtschaftsförderungen bieten auch nach dem Erstgespräch Unterstützung durch eine begleitende Betreuung über den gesamten Gründungsprozess an. Es sind noch Termine frei, eine Anmeldung muss erfolgen bei Zukunftsoffensive Überwald GmbH, Tel. 0 62 07/94 24 26 oder sebastian.schroeder@ueberwald.eu Die für 2021 weiteren Beratungstermine sind jeweils mittwochs (14.00 bis 17.00 Uhr):

– 10. Februar 2021

– 17. März 2021

– 21. April 2021

– 19. Mai 2021

– 16. Juni 2021

– 07. Juli 2021

– 01. September 2021

– 29. September 2021

– 10. November 2021

– 08. Dezember 2021

Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ)

Gründerzentrum Überwald

In der Gass 14b, 69483 Wald-Michelbach

Tel. 0 62 07/94 24-0, Fax: 0 62 07/94 24 94

www.ueberwald.eu info@ueberwald.eu

INSERAT



ANITA HAUCK