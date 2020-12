Metropolregion Rhein-Neckar – VR Bank Rhein-Neckar eG: Alle Bankdienstleistungen sind gesichert, insbesondere die Bargeldversorgung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(VR Bank Rhein-Neckar eG) – Zum Schutz unserer Kunden, Mitarbeiter und aller Menschen hier in der Metropolregion übernimmt die VR Bank Rhein-Neckar eG auch im aktuellen Lock-down Verantwortung und setzt zahlreiche Maßnahmen zur Reduzierung der persönlichen Kontaktpunkte um. In Anlehnung an die Vorgaben von Bund und Ländern, werden wir, um der Ausbreitung des Coronavirus aktiv entgegenzu-wirken, einige unserer Filialen ab dem 21.12.2020 für den Publikumsverkehr schließen. Diese Maßnahme werden wir bis zum 8.01.2021 aufrechterhalten.

INSERAT



ANITA HAUCK

Um in diesen besonderen Zeiten auch eine persönliche Grundversorgung un-serer Kunden zu gewährleisten, bleiben die folgenden Filialen zu den gewohn-ten Service-Zeiten geöffnet:

• VolksbankHaus (MA Augustaanlage)

• Mannheim N2

• Mannheim-Neckarstadt

• Mannheim-Käfertal

• Mannheim-Feudenheim

• Mannheim-Seckenheim

• Mannheim-Neckarau

• Mannheim-Rheinau

• Heddesheim

• Edingen

• Ludwigshafen-Oggersheim

• Ludwigshafen-Oppau

• Ludwigshafen-Maudach (nur Firmenkundenkasse)

• Mutterstadt

• Limburgerhof

• Dannstadt

Von den vorübergehenden Schließungen nicht betroffen ist die Bargeldversorgung

in allen unseren Filialen über die Geldautomaten. Wir haben alle notwendigen

Vorkehrungen getroffen, um stets eine Bargeldversorgung im gesamten

Geschäftsgebiet der VR Bank Rhein-Neckar eG sicher zu stellen. Die

Selbstbedienungsbereiche, mit Geldautomaten, Kontoauszugsdruckern, Einund

Auszahlautomaten und Service-Terminals für Überweisungen, stehen

weiterhin in all unseren Filialen rund um die Uhr zur Verfügung. Der Zugriff auf

die Kunden-Schließfächer in den geschlossenen Filialen ist auch in dringenden

Fällen gewährleistet, jedoch eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Dies gilt analog für Beratungsgespräche, die sowohl persönlich, als auch

digital oder per Telefon durchgeführt werden können.

Im Gegenzug haben wir unser Telefonteam verstärkt und bieten unseren Kunden

daneben auch den bequemen Weg via E-Mail oder Chat an. Unsere digitale

Filiale, also unser Online-Banking und die VR-BankingApp, hat ebenfalls

24 Stunden / 7 Tage die Woche geöffnet. All unsere Maßnahmen werden permanent überprüft, dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst und auf der Homepage der Bank unter www.vrbank.de veröffentlicht.

Wir danken unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren

Einsatz. Ebenso danken wir unseren Mitgliedern und Kunden, denn diese zeigen

überwiegend Verständnis für diese dynamische Lage. Die VR Bank Rhein-Neckar eG ist eine der größten genossenschaftlich organisierten Bank in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie zählt über 86.000 Mitglieder und unterhält in ihrem Geschäftsgebiet über 40 Filialen. Mit 4,5 Milliarden Euro Bilanzsumme, einem Kreditvolumen

von 2,5 Milliarden Euro und Einlagen von 3,7 Milliarden Euro gehört die VR

Bank Rhein-Neckar eG zu den größten unter 841 Volksbanken und Raiffeisenbanken in

Deutschland. Mit 651 Mitarbeitern, davon 51 Auszubildende, ist sie zudem ein bedeutend regionaler Arbeitgeber.

Die VR Bank Rhein-Neckar eG steht als führende Kreditgenossenschaft in der Metropolregion mit namhaften Finanzpartnern wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Union- Investment oder der R+V Versicherung in enger Verbindung und ist so leistungsfähiger Maßstab für Kundenorientierung und Kundennähe. www.vrbank.de