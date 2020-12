Mannheim – Weihnachtsbaum für die Neckarstadt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie auch in den vergangenen Jahren finanzierten die Bezirksbeiräte Neckarstadt-West und Neckarstadt-Ost mit ihrem Stadtbezirksbudget einen großen Weihnachtsbaum für die Bevölkerung der Neckarstadt. Dieser wurde am 11. November auf dem Alten Messplatz von der Firma Emig aufgestellt und erstrahlt dank der großen Lichterkette, die von der Firma Elektro Heinemann montiert wurde, seit dem 18. November jeden Abend in feierlichem Glanz. So wird auch in diesem Jahr ein wenig weihnachtliche Stimmung in Mannheims größtem Stadtteil verbreitet. Leider konnte der Weihnachtsbaum aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht, wie sonst üblich, mit Weihnachtsgesängen der Kindergarten- und Grundschulkinder der Neckarstadt sowie einem Nikolaus eröffnet werden.



Der Entfall dieser kleinen Tradition fiel den Bezirksbeirätinnen und -beiräten schwer, aber sie blicken zuversichtlich in das Jahr 2021. Dann wird es hoffentlich wieder eine kleine Feier rund um den Weihnachtsbaum auf dem Alten Messplatz geben. Die Bezirksbeirätinnen und Bezirksbeiräte aus Neckarstadt-Ost und -West wünschen den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ruhige und erholsame Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit in den kommenden Wochen und Monaten.

ANITA HAUCK

Für die Bezirksbeiräte:

Hans Georg Dech (SPD)

Sascha Brüning (SPD)

Dennis Ulas (Linke)

Dr. Julia Schilling (FDP)

Caner Yildirim (CDU)