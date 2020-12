Mannheim – Positiver Corona-Befund beim Halleschen FC – Auswärtsspiel des SV Waldhof in Halle abgesagt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Corona wirkt sich weiter auf die Gottesdienste an Weihnachten aus. Inzwischen haben sich manche Kirchengemeinden im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen wegen der hohen Infektionszahlen entschlossen, an Weihnachten ganz auf Gottesdienste in den Kirchen zu verzichten, wie die Gemeinden Oggersheim, Rheingönheim und Gartenstadt. Andere evangelische Gottesdienste in Ludwigshafen werden zum Teil zeitlich ... Mehr lesen »