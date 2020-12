Mannheim – Königliche Eventlocations: Märchenhaft feiern in der Metropolregion Rhein-Neckar

Mannheim / Heidelberg / Schwetzingen / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Besondere Ereignisse wollen besonders gefeiert werden. Für Hochzeiten, Geburtstage und Taufen stehen in der Rhein-Neckar-Region wunderschöne Event-Schlösser zur Verfügung. Diese romantischen Anlagen sind vielleicht nicht so bekannt wie das Barockschloss Mannheim, dennoch perfekt für private Feierlichkeiten ausgelegt.

Hambacher Schloss

Wer einen hohen Ehrentag in einem historisch bedeutsamen Gemäuer feiern möchte, der ist im Hambacher Schloss an der richtigen Adresse. Berühmt wurde die Anlage durch das Hambacher Fest vom 27. Mai 1832. Damals forderte die bürgerliche Opposition die Freiheit und Einheit Deutschlands. Somit gilt das Hambacher Schloss als Wiege der deutschen Demokratie. Nicht umsonst wurde das wichtige Datum auch Namensgeber des heutigen Schloss-Restaurants 1832.

Der renommierte Architekt Max Dudler gestaltete von 2005 bis 2018 die Schloss-Gastronomie. Dafür erhielt er sogar mehrere Auszeichnungen, wie einen der Deutschen Architekturpreise des Jahres 2013. An der Südseite des Schlosses wurde das Restaurant neu erbaut. Seine Ausrichtung orientiert sich an der umliegenden Ringmauer. Obwohl das Lokal modern ist, fügt es sich unauffällig in die geschichtsträchtige Anlage ein. Im Inneren sorgt schlichte Eleganz für Begeisterung.

Je nach Größe der Gesellschaft feiern Jubilare im 1832 oder in den verschiedenen Sälen des Hambacher Schlosses. Der Innenhof eignet sich perfekt für einen Empfang bei Sonnenschein. Wessen Gäste von weither anreisen, der freut sich bestimmt über die umliegenden Hotels. Einem rauschenden Fest steht somit nichts im Wege.

Adresse: Hambacher Schloss Betriebs-GmbH, Hambacher Schloss 1832, 67434 Neustadt an der Weinstraße

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Jung und Alt feiern gerne auf Schloss Schwetzingen. Für die kleinen Gäste zwischen sechs und 14 Jahren werden besondere Geburtstagsevents offeriert. Bei der 1,5- bis 2-stündigen Veranstaltung dürfen bis zu 25 Kinder kostümiert im Ballsaal tanzen, bei einem Kinderkrimi mitspielen oder im Schlossgarten toben. Das Angebot findet nur in den Sommermonaten statt und kostet pauschal 120 Euro für 20 Kinder. Für jeden weiteren Gast werden 6 Euro in Rechnung gestellt. Essen und Getränke dürfen mitgebracht und auf einem Picknickplatz in der Anlage verspeist werden.

Aber nicht nur die jungen Jubilare kommen auf Schloss Schwetzingen voll auf ihre Kosten. Für Hochzeitsgesellschaften und andere private Feiern kann einer der elf Säle gemietet werden. Der Tagungssaal bietet bis zu 128 Personen spielend Platz. In den Ausstellungssaal passen bei Bankettbestuhlung bis zu 192 Menschen. Wer im Foyer, dem Jagd- oder Kammermusiksaal feiert, kann bis zu 223 Gäste einladen. Wird eine noch größere Feier geplant, gibt es auf Schloss Schwetzingen auch dafür die richtigen Räumlichkeiten. Sogar mehrere Hundert Teilnehmer sind machbar. Verliebte können sich auch direkt vor Ort in der eleganten Schlosskapelle das Ja-Wort geben. Hier sind maximal 100 Personen zugelassen.

Adresse: Schloss Mittelbau, 68723 Schwetzingen

Landgut Schloss Michelfeld

Idyllisch eingebettet in den dichten Baumbestand des Angelbachtals, thront Schloss Michelfeld zwischen Karlsruhe, Mannheim und Heilbronn. Das Landgut gilt als ein Juwel unter den Eventlocations im Rhein-Neckar-Raum. Ursprünglich stammt die Anlage aus dem Jahr 1753. Aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten erstrahlt das Gut allerdings in neuer Frische.

Gäste haben die Auswahl zwischen dem klimatisierten Festsaal, in dem bis zu 200 Personen Platz finden, und der Galerie. Beide Räumlichkeiten können auch kombiniert werden, was Gesellschaften bis zu 320 Menschen zulässt. Bei sommerlichen Temperaturen laden Terrasse und Innenhof zum Sektempfang oder einer Feier im Freien ein.

Ein eigenes Restaurant besitzt Schloss Michelfeld nicht, dafür ist eine hochwertige Profiküche vorhanden. Catering-Firmen dürfen sich dort nach Herzenslust verwirklichen. Von Fingerfood bis zum mehrgängigen Menü lässt sich alles verwirklichen, was sich die Feiernden wünschen. Wer Unterstützung bei der Organisation des Festes benötigt, der kann die erfahrenen Eventmanager des Landguts mit ins Boot holen. Sie haben nicht nur erfolgreich unzählige Feste organisiert, sondern verfügen auch über ein solides Netzwerk an Kontakten. So lassen sich sämtliche Wunschvorstellungen der Jubilare problemlos verwirklichen.

Praktisch sind auch die insgesamt 26 Zimmer, die sich direkt auf dem Grundstück befinden. Darunter gibt es sowohl Einzel- als auch Doppel- und Luxus-Doppelzimmer. Sollten noch mehr Übernachtungsmöglichkeiten benötigt werden, stehen umliegende Hotels zur Verfügung.

Adresse: Landgut Schloss Michelfeld, Friedrichstraße 2, 74918 Angelbachtal-Michelfeld

Gut Rehbach

Obwohl Gut Rehbach in der Pfalz erst seit 2018 für Events eröffnet wurde, hat es sich schon einen soliden Ruf als Veranstaltungsort erarbeitet. Das liegt unter anderem an der liebevoll restaurierten Festscheune. Die urigen Steinmauern und das beeindruckende Fachwerk bieten eine romantische Kulisse für Hochzeiten und Geburtstage. Je nach Bestuhlung passen bis zu 140 Familienmitglieder, Freunde und Bekannte in den Saal.

Wie wäre es mit einem Sektempfang unter freiem Himmel. Im Innenhof ist dafür ausreichend Platz. In den Sommermonaten spendet der rund fünf Meter hohe Nussbaum angenehmen Schatten. Hochzeitsfotografen kommen übrigens ebenfalls gerne auf den Gutshof, um dort einzigartige Schnappschüsse anzufertigen. Auch die naturgeschützte Umgebung mit Kiefernwald, saftigen Wiesen und dem idyllischen Rehbach sind ideale Szenerien für professionelle Aufnahmen.

Ursprünglich geht das Gut auf eine Sägmühle aus dem 13. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte gesellten sich eine Scheune sowie ein Chalet dazu. Gut Rehbach überzeugt zudem mit den 100 kostenlosen Parkplätzen für die Gesellschaft. Menschen, die sich nach der Feier nicht mehr ans Steuer setzen möchte, der bucht einfach eines der 17 Doppel- oder das Einzelzimmer im Gutshaus. Im benachbarten Chalet stehen zusätzlich noch sechs Doppelzimmer bereit.

Adresse: Gut Rehbach, Sägmühlweg 140, 67454 Haßloch

Palais Schloss Wachenheim

Nicht nur Sektfreunde kommen auf Schloss Wachenheim auf ihre Kosten. Das an der Pfälzer Weinstraße gelegene Gemäuer zählt zu den traditionsreichsten Sekthäusern der Bundesrepublik. Wer möchte, kann eine Führung und Verkostung in der Sektkellerei als Programmpunkt auf der Feier buchen. Für die Realisierung dieser und anderer Kundenwünsche stehen professionelle Eventmanager zur Verfügung.

Errichtet wurde Schloss Wachenheim im Jahr 1730 von Freiherr Johann Georg von Sussmann. 2016 erhielt die historische Anlage eine Generalüberholung. Seither sind der Marmorsaal mit seiner imposanten Glasdecke, der Gartensaal mit Blick ins Grüne und der Schlosspark gern gebuchte Eventlocations. Die gute Erreichbarkeit aufgrund der Lage zwischen Mannheim und Landau ist nur ein Grund für die Beliebtheit. 50 bis 500 Menschen feiern und tagen auf Schloss Wachenheim in äußerst stilvollem Ambiente. Regionale Cateringteams versorgen die Gesellschaften mit hochwertigen Speisen. Außerdem kann die Mannschaft von Schloss Wachenheim Bands oder DJs für die musikalische Untermalung des Festes empfehlen.

Parkplätze finden die Gäste am gegenüberliegenden Rathaus oder rückwärtig in der Burgstraße oder im Roter-Turm-Weg. Wünschen sich Festteilnehmer eine Übernachtungsmöglichkeit, können sie in Deidesheim oder Bad Dürkheim hervorragende Hotels buchen. Gerne steht die Event-Mannschaft des Palais auch hier beratend zur Seite.