Mainz – SPD Rheinland-Pfalz trauert um Peter Wilhelm Dröscher

Mainz/Metropolregion Rhein-Neckar. Die SPD Rheinland-Pfalz trauert um Peter Wilhelm Dröscher. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus ist am Mittwoch im Alter von 74 Jahren in Bad Kreuznach den Folgen einer Covid-19-Infektion erlegen.

INSERAT



ANITA HAUCK

Zum Tode Peter Wilhelm Dröschers erklären der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz und SPD-Landesgeneralsekretär Daniel Stich:

„Mit Peter Wilhelm Dröscher verlieren wir einen aufrichtigen Sozialdemokraten, einen guten Freund und einen menschlichen, nahbaren Politiker, wie er im Buche steht. Sein Tod trifft uns alle sehr. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen und Stunden bei seiner Frau Bärbel, seiner Familie und seinen engsten Freunden. Peter Wilhelm Dröscher wird der Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz sehr fehlen.

Auch nach seiner Zeit als Landtagsabgeordneter war Peter Wilhelm Dröscher weiter politisch aktiv, etwa als Mitglied des Kreistages im Landkreis Bad Kreuznach, im Kirner Stadtrat und im Verbandsgemeinderat Kirner Land. Zudem engagierte er sich umfassend ehrenamtlich – nicht nur in der SPD, sondern auch in der kirchlichen Altenhilfe, beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Tafel und nicht zuletzt mit der Wilhelm-Dröscher-Stiftung. Dabei zeichneten ihn stets sein ehrliches und aufrichtiges Interesse an den Menschen und seine herzliche, zugewandte, offene Art aus. Damit trat Peter Wilhelm Dröscher in die Fußstapfen seines als ‚der gute Mensch von Kirn‘ bundesweit bekanntgewordenen Vaters Wilhelm Dröscher, der als Sozialdemokrat Politik bereits so nahbar und menschlich gestaltet hatte wie kein Zweiter. Auch für Peter Wilhelm Dröscher standen das Soziale, die Gemeinschaft und der Zusammenhalt immer an erster Stelle. Seine prägende Arbeit wird in der SPD Rheinland-Pfalz unvergessen bleiben.“