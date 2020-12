Ludwigshafen – Studienkreis Ludwigshafen-Mitte spendet Nachhilfegutscheine an Bürgerinitiative „Respekt: Menschen!“ e. V.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Studienkreis Ludwigshafen-Mitte) –

Der Studienkreis verhilft seit Jahren Schülerinnen und Schülern aus Ludwigshafen zu besseren Noten. Gelegentlich vergibt das Institut Freiplätze, um Schülerinnen und Schüler zu fördern, die Nachhilfe benötigen, sich den Unterricht aber nicht ohne Weiteres leisten können. In diesem Jahr gehen drei Unterrichtsgutscheine über drei Monate Nachhilfe im Wert von 1.400 Euro an die Initiative „Respekt: Menschen!“ e. V. in Ludwigshafen. Der Unterricht kommt geflüchteten Kindern und Jugendlichen zugute. Die Nachhilfe erfolgt während des Lockdowns online. Wenn Präsenzunterricht wieder möglich ist, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zwischen Nachhilfe im Institut und Online-Unterricht zu wählen oder beides zu kombinieren. „Zwar können Familien unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Unterstützung für Nachhilfe in Anspruch nehmen“, erklärt Studienkreis-Leitung Bärbel Christine Nijhuis. „Aber nicht alle, die eine Förderung benötigen, erfüllen die nötigen Bedingungen.“ Deshalb will der Studienkreis mit seinen Nachhilfegutscheinen in erster Linie Schülern, die ansonsten leer ausgingen, unbürokratisch helfen. Das Institut vergibt zu besonderen Anlässen aus seinem Sozialfonds jedes Jahr Stipendien an Familien, die Mittel für Nachhilfe nicht aufbringen können. Im Frühjahr während des Homeschoolings hat der Studienkreis 5.000 Stipendien für kostenfreien Online-Unterricht gestiftet. „Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei uns eine passgenaue Förderung“, erklärt Bärbel Christine Nijhuis. Zunächst ermittelt das Institut, wo der Einzelne seine Stärken und Schwächen hat und stellt anschließend einen individuellen Förderplan auf. Dazu gehört die Dokumentation der Lernfortschritte ebenso wie die Vermittlung von Lernstrategien. Der Studienkreis Ludwigshafen bietet sowohl Gruppen- als auch Einzelunterricht an. Die meisten Schüler benötigen Hilfe in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Grundsätzlich gibt es aber Unterstützung in allen gängigen Fächern. Zur Nachhilfe kommen Grundschüler ebenso wie Schüler aller weiterführenden Schulformen – bis hin zum Abiturienten.

Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tu­toren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. An ausgewählten Standorten unterstützt der Studienkreis in seinen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über www.facebook.com/studienkreis können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt treten.

