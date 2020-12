Ludwigshafen – Neues BASF-Zentrum für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices von Deoxo™ Ozon- und Ozon/VOC-Konverter für Flugzeuge in Schanghai

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(BASF SE) Die BASF gab bekannt, dass sie den Bau eines Zentrums für Wartung-, Reparatur- und Überholungsservices (MRO-Station) von Deoxo™ Ozon- und Ozon/VOC-Konverter von Flugzeugen in Schanghai/China plant. Das neue Zentrum in Schanghai wird die bestehende MRO-Station der BASF in Huntsville, Alabama/USA ergänzen. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2021 geplant und wird hauptsächlich Kunden in der Region Asien-Pazifik unterstützen. Die MRO-Station der BASF in Schanghai wird sicherstellen, dass die Wartung gemäß den Abbreviated Component Maintenance Manuals (ACMMs) für die Deoxo™ Ozon- und Ozon/VOC-Konverter durchgeführt wird. Die aktualisierten ACMMs beschreiben im Detail die Testverfahren und Servicemethoden für die Wartung der Konverter, um weiterhin eine branchenführende Leistung und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

„Wir freuen uns, unsere globale Reichweite zu vergrößern und unseren Kunden im asiatisch-pazifischen Raum schnellere Durchlaufzeiten für Dienstleistungen im Bereich Wartungs-, Reparatur- und Überholung für Deoxo™ Ozon- und Ozon/VOC-Konverter für Flugzeuge anzubieten“, sagt Ying Wu, General Manager des Clean Air Business der BASF. „Wir sind entschlossen, unsere Kunden zu unterstützen und dazu beizutragen, eine saubere Luftqualität in der Flugzeugkabine für alle zu gewährleisten.“

Während des Fluges sind Flugzeuge in großen Flughöhen erheblichen Ozonkonzentrationen in der Luft ausgesetzt. Wenn es nicht abgebaut wird, gelangt das Ozon aus der Außenluft durch die Luftkanäle der Klimaanlage in die Flugzeugkabine. Eine längere Exposition gegenüber Ozon in Konzentrationen, die für diese Flughöhen typisch sind, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie z.B. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Husten und Reizungen der Augen, der Nase oder des Rachens.

Während des Boden- und Rollbetriebs können geruchsbelastende flüchtige organische Verbindungen (VOCs) durch das Triebwerks-Zapfluftsystem in die Flugzeugkabine gelangen. Darunter fallen Abgase von Düsentriebwerken benachbarter Flugzeuge, Abgase von Flugzeugservicefahrzeugen und Enteisungsflüssigkeiten. Motoröl und Hydraulikflüssigkeiten können ebenfalls in das Zapfluftsystem gelangen. Diese geruchsintensiven VOCs können bei Besatzung und Passagieren Unbehagen, Ängste oder sogar Alarm auslösen, was zu Umleitungen und Verspätungen von Flugzeugen führen kann.

Die Deoxo™ Ozon/VOC-Doppelfunktionskonverter von BASF entfernen katalytisch Ozon und bestimmte geruchsintensive VOCs, um eine bessere Qualität der Kabinenluft zu gewährleisten. Sie sind für den werksseitigen Einbau in neue Flugzeuge oder als vor Ort Nachrüstung für bereits in Betrieb befindliche Flugzeuge erhältlich, die entweder keinen Ozonkonverter haben oder von der Leistungssteigerung eines vorhandenen Deoxo™ Ozonkonverters profitieren würden.

BASF ist der führende Anbieter bewährter Ozon- und Ozon/VOC-Katalysatortechnologien, die auf die Bedürfnisse von Flugzeugherstellern (OEMs) ausgerichtet sind, um eine konforme und komfortable Kabinenluftqualität für Besatzung und Passagiere zu erreichen. Vor über 30 Jahren leisteten wir Pionierarbeit für den ersten Ozonkonverter, und unser Ozon/VOC-Doppelfunktionskonverter wird seit über 15 Jahren in Flugzeugen eingesetzt.

Der MRO-Service ist über das globale Vertriebsnetz der BASF verfügbar.

