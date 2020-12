Ludwigshafen – Neuer Masterstudiengang „Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen“ startet zum Sommersemester

Ludwgigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen) – Am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen startet im Sommersemester 2021 ein neues Masterprogramm für die Bereiche Pflege und Hebammenwesen unter der Leitung von Professorin Dr. Regina Brunnett. Eine Bewerbung für das akkreditierte Programm ist bis Ende Januar über das Bewerbungsportal der Hochschule möglich.

Ab dem Sommersemester 2021 bietet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen unter dem Titel „Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen“ ein neues Masterprogramm in den Bereichen Pflege und Hebammenwesen an. Der frisch akkreditierte Studiengang unter Leitung von Professorin Dr. Regina Brunnett richtet sich an Absolvent*innen der dualen Bachelorstudiengänge der Fachrichtungen Pflege und Hebammenwesen oder verwandter Studiengänge. Die in den Bachelorstudiengängen erworbenen Kompetenzen werden im konsekutiven Masterstudiengang praxisnah erweitert und vertieft. Das Studium ist als 4-semestriges Vollzeitstudium konzipiert; im Wahlpflichtbereich können die Studierenden zwischen „Alter“ und „Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit und frühe Kindheit“ wählen. Kernstück des Masterprogramms bildet ein einsemestriges Praxisprojekt in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in Begleitung einer freiberuflichen Hebamme. Die Hochschule begleitet das als Praktikum angelegte Praxisprojekt durch fachliche Unterstützung und Angebote zur Reflexion. Das Studium schließt mit dem Master of Arts (M.A.) ab und qualifiziert zur anschließenden Promotion.

„Der Masterstudiengang ‚Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen‘ ist anwendungsorientiert und orientiert sich an den komplexen Anforderungen in einem sich dynamisch entwickelnden Berufsfeld. Vor dem Hintergrund steigender Qualitätsanforderungen, der Etablierung neuer Aufgaben für die Professionen Pflege und Hebammen und der damit verbundenen Notwendigkeit von Kooperation sowie interdisziplinärer und -professioneller Zusammenarbeit sollen die Studierenden mit dem Studienprogramm befähigt werden, die aktuellen und die zukünftigen Herausforderungen in der pflegerischen und hebammenspezifischen Versorgung sowie die Veränderungsbedarfe und -potenziale in Einrichtungen des Gesundheitswesens zu erkennen, geeignete Konzepte zu entwickeln, zu erproben und zu implementieren. Ein Fokus liegt dabei auf der Qualifizierung für sektorenübergreifende Versorgungsgestaltung“, erläutert Studiengangleiterin Professorin Dr. Regina Brunnett.

Auch Hochschulpräsident Professor Dr. Peter Mudra zeigt sich erfreut über den Start des neuen Studienprogramms: „Mit dem Masterstudiengang ‚Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen‘ kommt zu unserem Gesundheitsportfolio nun ein weiteres wichtiges Angebot hinzu, das die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen als Gesundheitsschwerpunkt der Landesregierung wieder ein großes Stück voranbringt“, so Mudra.

Eine Bewerbung für das akkreditierte Programm ist bis Ende Januar 2021 über das Bewerbungsportal der Hochschule möglich:

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte