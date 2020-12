Ludwigshafen – Gottesdienste an Weihnachten teilweise abgesagt oder zeitlich verschoben: Protestantischer Kirchenbezirk reagiert auf hohe Infektionszahlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Corona wirkt sich weiter auf die Gottesdienste an Weihnachten aus. Inzwischen haben sich manche Kirchengemeinden im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen wegen der hohen Infektionszahlen entschlossen, an Weihnachten ganz auf Gottesdienste in den Kirchen zu verzichten, wie die Gemeinden Oggersheim, Rheingönheim und Gartenstadt. Andere evangelische Gottesdienste in Ludwigshafen werden zum Teil zeitlich verschoben.

„Die Kirche will kein Treiber im Infektionsgeschehen sein. In den Gottesdiensten, die stattfinden, werden wir deshalb ganz genau auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten“, betont Dekanin Barbara Kohlstruck. Sie weist darauf hin, dass für die meisten Gottesdienste – vor allem an Heiligabend – eine Anmeldung erforderlich ist. Die Dekanin bittet, sich dazu an die Pfarrämter zu wenden oder an die jeweilige Kirchengemeinde über deren Homepage.

Eine Übersicht über alle Gottesdienste im Protestantischen Kirchenbezirk mit aktuellen Anfangszeiten und Hinweisen zur Anmeldung ist über die Homepage des Kirchenbezirks www.ekilu.de abrufbar. Weitere Informationen hängen in den Schaukästen der Kirchengemeinden. Das Protestantische Dekanat steht ebenso für Infos bereit, Tel. 0621-5205824 oder dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de.

Der Protestantische Kirchenbezirk verweist auch auf etliche Angebote, um Weihnachten zu Hause zu feiern, darunter Online-Krippenspiele und -Gottesdienste. Eine Übersicht ist ebenfalls unter www.ekilu.de zu finden.