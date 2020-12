Ludwigshafen – Geänderte Abfallentsorgungstermine – Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Feiertage zwischen den Jahren ändern sich die Termine der Abfallentsorgung. Die für Montag, 21. Dezember 2020, vorgesehene Abfallentsorgung erfolgt bereits am Samstag, 19. Dezember, und der Termin für Dienstag, 22. Dezember, wird am Montag, 21. Dezember, vorgezogen. Die für Mittwoch, 23. Dezember, terminierte Abholung wird bereits am Dienstag, 22. Dezember, vorgenommen. Die für Donnerstag, 24. Dezember, vorgesehene Entsorgung wird bereits am Mittwoch, 23. Dezember, vorgezogen. Der Abholungstermin für Freitag, 25. Dezember, rückt ebenfalls einen Tag vor auf Donnerstag, 24. Dezember. Der Termin für Freitag, 1. Januar 2021, wird auf Samstag, 2. Januar 2021, verschoben. Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am 24. Dezember sowie vom 31. Dezember 2020 bis einschließlich 2. Januar 2021 geschlossen. An den übrigen Tagen sind die Wertstoffhöfe regulär geöffnet.

