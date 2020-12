Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen am Donnerstag (17.12.2020) tagsüber in eine Wohnung in der Dorisstraße ein, indem die Wohnungseingangstür aufgehebelt wurde. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Armbanduhren gestohlen. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

ANITA HAUCK