Landau – Countdown für Charity-Projekt #1 – VR Bank Südpfalz sammelt noch bis Jahresende Spenden für Landauer Tafel– 2020 bisher 13.000 Euro gespendet – 2021 geht das Projekt in die zweite Runde

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 1 Jahr, 1 Stadt, 1 Euro Spende: Gut 13.000 Euro Spenden sind bisher beim Landauer Charity-Projekt #1 zusammengekommen. Seit Beginn des Jahres läuft das Spenden-Projekt, bei dem sich zwölf Landauer Unternehmen mit zwölf Influencerinnen und Influencern zusammengetan haben, um Spenden für zwölf verschiedene gute Zwecke zu sammeln. Die Spendenbox, die im Laufe des Jahres von Unternehmen zu Unternehmen wanderte, macht in diesem Monat Station in der Filiale der VR Bank Südpfalz; unterstützt wird die Landauer Tafel. Kurz vor Jahresende hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch der Filiale einen Besuch abgestattet und eine Spende in Höhe von 1.200 Euro überreicht.

„Fast schon ein Jahr ist es jetzt her, dass wir die Charity-Aktion #1 beim Neujahrsempfang in der Jugendstil-Festhalle präsentiert haben“, so OB Hirsch. „Das Jahr ist anders verlaufen als erhofft, aber die Solidarität und das Miteinander in unserer Stadt sind trotzdem oder gerade deswegen von ganz besonderer Bedeutung gewesen.“ Mit der OB-Spende aus Mitteln der Sparkassenstiftung liegt die Gesamtspendensumme im Rahmen von #1 jetzt bei 14.200 Euro. „Ich denke, 15.000 Euro sollten bis Jahresende trotz Lockdowns zu schaffen sein.“

2021 will #1 dann als gemeinnütziger Verein in die zweite Runde gehen. Die teilnehmenden Unternehmen stehen schon fest, ihre guten Zwecke werden in den kommenden Tagen auf der Internetseite www.landau-hashtag-eins.de veröffentlicht.

Mit dabei sind:

Januar Unverpackt Landau

Februar Autohaus Holz

März Mio Landau

April Stoffwerk

Mai Batschas Box // Crossfit Landau

Juni Palazzo Sandro

Juli Café ich bin so frey

August Le Bistro / Pfeffer&Salz

September Bodymed

Oktober Puzzles Landau

November JNS Jumpnshoez

Dezember Annas Landpartie

