Hockenheim – Digitales Schaufenster für Baumaßnahme

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Information der Bürgerinnen und Bürger über die Baumaßnahme in der Oberen Hauptstraße ist der Stadtverwaltung Hockenheim ein wichtiges An-liegen. Dafür haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, der Stadtwer-ke Hockenheim und der Firma PPS heute (Freitag, 18. Dezember) ein digi-tales Outdoor-Terminal an der Fortunakreuzung angebracht. Das Terminal wurde Ende September diesen Jahres bei einer Anwohner-Informationsveranstaltung in der Stadthalle angekündigt. Die rund 20 Kilogramm schwere Info-Stele soll aktuelle Baustellenneuigkei-ten auf einen Blick bieten. Dazu gehören beispielsweise Umleitungen des Verkehrs während der Bauphase oder Informationen über die einzelnen Bauabschnitte. Eine zweite Info-Stele wird noch an der Kreuzung am Med-Center montiert. Eine Inbetriebnahme beider Terminals ist im Laufe des kommenden Januars vorgesehen.

INSERAT



ANITA HAUCK

Touristische Zwecke im Blick

Die Info-Stele kann von den Bürgerinnen und Bürger intuitiv und einfach durch Berührung gesteuert werden. Die Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim kann über eine Schnittstelle mit der Info-Stele verbunden wer-den, um auch wissenswerte Informationen über die Baumaßnahme hinaus zu kommunizieren. Nach dem Ende der Baumaßnahme in der Oberen Hauptstraße sollen beide Terminals für touristische Zwecke und das Stadt-marketing genutzt werden, beispielsweise für Veranstaltungshinweise.