Heidelberg – Unterstützung für leistungsschwächere Schüler – Gemeinderat votierte für Fortführung des Heidelberger Unterstützungssystems Schule (HÜS)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heidelberger Unterstützungssystem Schule (HÜS) soll im Schuljahr 2021/22 fortgeführt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. HÜS ist ein Schulprogramm, das die Stadt freiwillig anbietet. Es richtet sich an leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler öffentlicher Schulen. Ziel ist, deren Schulerfolgschancen zu verbessern. Das geschieht durch ergänzende Förderung, meist außerhalb des regulären Unterrichts und in Kleingruppen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Zu den Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen von HÜS zählen auch Maßnahmen, die zur Verbesserung des Schulklimas oder zur Stärkung der Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler beitragen. Im Schuljahr 2019/20 profitierten davon rund 800 Schülerinnen und Schüler an 30 Heidelberger Schulen. Knapp die Hälfte der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hat einen Migrationshintergrund, die anderen Schüler nicht. Für das Förderangebot investiert die Stadt jährlich 200.000 Euro.

ANITA HAUCK

Weitere Infos im Internet unter www.heidelberg.de/bildung.