Heidelberg – Nachtbürgermeisterin/Nachtbürgermeister für Heidelberg: 15 Bewerbungen sind eingegangen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die von der Stadt Heidelberg ausgeschriebene Position als Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister sind bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 13. Dezember 2020 insgesamt 15 Bewerbungen eingegangen, darunter sind drei Tandem-/Teambewerbungen. Die Bewerber eines Tandems haben zusätzlich zu ihrer Tandem-Bewerbung jeweils eine Bewerbung als Einzelperson abgegeben. Insgesamt haben sich damit 16 Personen beworben.

Die Position der Nachtbürgermeisterin oder des Nachtbürgermeisters für Heidelberg ist im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses befristet für ein Jahr ausgeschrieben worden und soll zeitnah besetzt werden. Die Beschäftigung wird bei Heidelberg Marketing erfolgen. Die Bezahlung soll in Anlehnung an die Entgeltgruppe 12 gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) erfolgen. Eine Teilung der Position ist möglich. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderates in seiner Sitzung am 24. November 2020 beschlossen.

Zum Aufgabengebiet der Nachtbürgermeisterin oder des Nachtbürgermeisters gehört unter anderem die Entwicklung eines Nachtkulturkonzepts und die Vermittlung im Spannungsfeld Anwohnende, Gewerbetreibende, Nachtkulturschaffende und Feiernde. Die Nachtbürgermeisterin oder der Nachtbürgermeister sollte ein offenes Ohr für Bürgerinnen und Bürger sowie Anwohnende haben, mit Feiernden Kontakt aufnehmen und zentrale Ansprechperson für alle beteiligten Akteure sein.

So geht es weiter

Für die Begleitung des Auswahlprozesses wird eine Personalfindungskommission aus Mitgliedern des Gemeinderates, von Heidelberg Marketing und der Stadtverwaltung eingerichtet. Die Kommission soll zunächst anhand der Bewerbungen eine Vorauswahl treffen und entscheiden, welche Personen zu einem ersten Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Auf Basis der Vorstellungsgespräche der Personalfindungskommission sollen zwei bis drei Personen ausgewählt werden, die sich am 28. Januar 2021 dem Haupt- und Finanzausschuss vorstellen. Die Entscheidung, wer Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister wird, soll am 10. Februar 2021 im Gemeinderat fallen.

Die bisherigen Bewerberinnen und Bewerber sind über die erneute Ausschreibung informiert und bei deren Interesse in das neue Auswahlverfahren einbezogen worden.