Heidelberg – Fit bleiben im eigenen Wohnzimmer: Heidelberger Sportvereine bieten Online-Training an

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie bleibe ich fit und gesund – trotz geschlossener Sportstätten? Der Sportkreis Heidelberg bietet auf seiner Internetseite www.sportkreis-heidelberg.de eine Übersicht zu Vereinen aus Heidelberg und der Region, die digitale Sportangebote zur Verfügung stellen. Sportinteressierte erhalten auf den Internetseiten der Vereine in Videos Tipps und Tricks, wie sie im eigenen Wohnzimmer fit bleiben können. Die Angebote stehen auch Interessierten zur Verfügung, die keine Mitglieder sind – von Fitness- und Kräftigungsübungen über Turnübungen und Training mit dem Tennisschläger bis hin zu Capoeira und Ju-Jutsu. Auf der Internetseite des Sportkreises Heidelberg finden sich Verlinkungen zu den Trainingsübungen folgender Heidelberger Anbieter:

Ballschule Heidelberg

Brasilianisch-Deutsches Zentrum Heidelberg

Budo-Club Emmertsgrund-Boxberg

GUS Heidelberg

Heidelberger TV

Heidelberger TV – Volleyball

Kinder in Bewegung

SG Heidelberg-Kirchheim

SRH Campus Sports

TC Schwarz-Gelb Heidelberg

TSG Rohrbach

Wassersportverein Heidelberg-West

Heidelberger Sportvereine, die ebenfalls frei zugängliche Online-Trainingskurse anbieten und in die Liste aufgenommen werden wollen, können gerne dem Sportkreis Heidelberg eine E-Mail an info@sportkreis-heidelberg.de schreiben und auf ihre Kurse hinweisen.

Digitale Sportangebote liegen in der aktuellen Corona-Pandemie im Trend: In einer aktuellen Umfrage des Sportkreises unter den Sportvereinen in der Region hat nahezu jeder zweite Verein angegeben, dass er digitale Sportangebote bereitstellt – zumeist allerdings ausschließlich für Vereinsmitglieder. Jeder zehnte Verein bietet seine digitalen Sportangebote für jedermann zugänglich an.