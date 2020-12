Heidelberg – Finanzspritze für den neuen Bücherbus! Gemeinderat bewilligt einstimmig Mittelerhöhung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf die europaweite Ausschreibung für einen neuen Bücherbus der Stadtbücherei ist bislang kein verwertbares Angebot eingegangen. Klar aber ist nach der bisherigen Ausschreibung: die Anschaffungskosten werden höher sein als ursprünglich geplant. Statt der veranschlagten Kosten in Höhe von 650.000 Euro, kalkuliert die Stadtbücherei jetzt mit 790.000 Euro. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Erhöhung der Ausführungsgenehmigung beschlossen.

Der altgediente Bücherbus, der seit 2002 durch die Heidelberger Stadtteile tourt und seit längerer Zeit äußerst reparaturanfällig ist, muss nun also noch ein wenig länger durchhalten. In der rollenden Außenstelle der Stadtbücherei findet sich auf 72 Regalmetern eine wechselnde Auswahl von 4.500 Medien für jedes Alter. Die Heidelbergerinnen und Heidelberger haben hier allein im vergangenen Jahr mehr als 93.000 Medien entliehen. Weil die Stadtbücherei sonst über keine Außenstelle in den Stadtteilen verfügt, steht ein Ersatzfahrzeug schon lange auf deren Wunschliste.