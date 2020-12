Dannstadt-Schauernheim – Bürgerservice bleibt offen, Rathaus schließt

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Während des Winter-Shutdowns gelten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim wieder geänderte Öffnungszeiten. Der Bürgerservice bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Wir bitten jedoch, nur in dringenden Fällen persönlich vorbeizukommen. Die Information im Rathaus sowie die übrige Verwaltung sind ab sofort nur telefonisch oder per E-Mail von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie dienstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Persönliche Termine sind nur in dringenden Fällen nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

ANITA HAUCK