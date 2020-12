Brühl – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag im Zeitraum von 16:00 bis 19:30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße und trat anschließend gewaltsam die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung ein. Aus dem Schlafzimmer der 40-jährigen Bewohnerin entwendete er hochwertige Schmuckstücke im Wert von insgesamt ca. 1.500 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

ANITA HAUCK