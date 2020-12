Bad Dürkheim – Russisches Navigationsgerät kannte den Weg nicht

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Am 16.12.2020 gegen 15:00 Uhr hatte sich am Römerplatz in Bad Dürkheim ein Fahrzeugtransporter “festgefahren”. Der Fahrer eines litauischen Fahrzeugtransporters mit aufgeladenen Fahrzeugen, dessen Ziel ein Autohaus in der Friedelsheimer Straße war konnte aufgrund des Fahrzeugverkehrs und der örtlichen Gegebenheiten nicht mehr eigenständig zurücksetzen. Sein russisches Navigationsgerät hat ihm den falschen Fahrweg aufgezeigt. Durch die Polizeibeamten wurde der Fahrzeugverkehr auf der Römerstraße kurzfristig gesperrt, so dass der LKW-Fahrer zurücksetzen und seine Fahrt fortsetzen konnte.